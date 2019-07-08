أكّد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أنَّ توقيت إصدار القوانين حق حصري لمجلس النواب.

عبدالعال: لا شأن لنا بالصحافة.. ونعلم محاولات إسقاط التشريع بوشاية هنا أو هناك

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة الآن والمخصصة لمناقشة التعديلات على بعض أحكام قانون مهنة المحاماة لأخذ الموافقة من حيث المبدأ: "قلت منذ دور الانعقاد الآول أنه ليس بشأننا الكتابات الصحفية، فالجميع يعلم المنهج المعروف لمحاولات إسقاط المجلس التشريعي بوشاية هنا أو هناك".

واستطرد عبدالعال قائلا: "ملناش دعوة بالكتابات الصحفية، فمشروع بتعديل بعض أحكام قانون مهنة المحاماة مر على تقديمه ومناقشته أكثر من دوري انعقاد، وتم مناقشته في اللجنة التشريعية والتي ناقشته فس أكثر من جلسة، وهو أمر مدرج على جدول أعمال اللجنة".

وكانت الجلسة البرلمانية، شهدت مناقشات واسعة حول توقيت إصدار هذا القانون من قبل بعض النواب الرافضين لهذا المشروع.