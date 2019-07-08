الوطني الفلسطيني يثني على دبلوماسية رئيس البرلمان ونوابه

سلم هشام الدجاني سفير فلسطين في جنوب أفريقيا مقر البرلمان الأفريقي، السفير المصري بجنوب أفريقيا شريف عيسى، رسالة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني السيد سليم الزعنون، لتسليمها للدكتور علي عبدالعال رئيس النواب.

الزعنون: مصر أفشلت محاولات إسرائيل للدخول لبرلمان أفريقيا

ووجه المجلس الوطني الفلسطيني الشكر والتقدير لمصر ولمجلس النواب بصفة عامة والنائب مصطفى الجندى عضو البرلمان ورئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا، لما قام به من دبلوماسية برلمانية أسفرت عن موافقة البرلمان الأفريقي على ان تكون فلسطين عضوا مراقبا بالبرلمان الفريقين واليوم تواصل مصر جهودها الحثيثة لوضع القضية الفلسطينية كبند دائم على جدول الأعمال بالبرلمان الأفريقي.

وأوضح أن ذلك يعد انتصارا كبيرا لمصر ومجلس النواب والقضية الفلسطينية خاصة أنه كانت هناك محاولات دائمة من إسرائيل للدخول للبرلمان الأفريقي كمراقب، الا أن مصر بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة أفشلت هذه المحاولات.