قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم السيناتور ليندسي جراهام رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق له، وتطرق اللقاء إلى الجهود الجارية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

مسؤول أمريكي يشيد بجهود مصر في التصدي للإرهاب

وقال الرئيس خلال اللقاء إنّ جهود تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، مؤكدا دعم مصر للجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذا الأساس، وعلى نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح الرئيس خلال اللقاء أنّ تسوية القضية الفلسطينية من شأنها تغيير الواقع الحالي في المنطقة، وفتح آفاق لمرحلة جديدة من الأمن والتقدم والتعايش السلمي لجميع شعوب المنطقة.

بدوره، أشاد جراهام بمتانة العلاقات التي تجمع مصر والولايات المتحدة، معربا عن التطلع لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن تقديره لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي.

ولفت جراهام إلى جهود مصر في التصدي لخطر الإرهاب، ومكافحة الفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح الديني وقبول الآخر والتعايش السلمي، ما تجسد جليا في مصر خلال السنوات الماضية، من خلال ممارسات فعلية تنفيذية على أرض الواقع، فضلا عن مساعي مصر الحثيثة والمتوازنة للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، بالتوازي مع دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.