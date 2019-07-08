"الصحة" تطلق حملة قومية للتطعيم ضد "الحصبة" قبل نهاية 2019

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية خلال الربع الأخير من العام الجاري، موضحة أنه يجري تطعيم الأطفال كافة من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن أبناء المحافظات الحدودية يجري تطعيمهم من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن الحملة تطعم الأطفال المصريين وغير المصريين من "ضيوف مصر"، لافتة لوجود خطة كاملة لدى الوزارة للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية بحلول عام 2020.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الخطة تتضمن رفع كفاءة نظام التطعيمات الروتينية، ورفع نسب التغطية بالتطعيمات الإجبارية بجرعتين من الطعم الثلاثي الفيروسي ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف يتلاقها الطفل مرتين، عند إتمامه العام الأول وعند بلوغه 18 شهرا.

وأضاف "مجاهد"، أنه يجري حالياً العمل على ميكنة جميع التطعيمات الروتينية على مستوى الوحدات الصحية، وجرى ميكنة منظومة التطعيمات بـ13 محافظة، ويجري استكمال الباقي.

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، أن الوزارة ممثلة في إدارة قطاع الطب الوقائي تنفذ حملات قومية بجميع المحافظات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لرفع الحالة المناعية للأطفال المصريين والوافدين، أقل من 5 سنوات، لافتا أن الحملة القومية التي أطلقتها الوزارة في فبراير الماضي استهدفت تطعيم 16.6 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات من المصريين وغير المصريين.

وأضاف أنه جرى إدراج طعم شلل الأطفال المعطل سولك بجدول التطعيمات الروتينية خلال يوليو الجاري، بناء على الآلية المتبعة من وزارة الصحة في إدراج الطعوم، طبقاً لدراسة مدى عبء المرض ومعدلات انتشاره ومدى فعالية الإجراءات الوقائية له.

وأضاف "عيد"، أن هناك خطة للقضاء على البلهارسيا نهائيا بمصر بحلول عام 2021، وجرى خفض معدل انتشار المرض لتبلغ نسبة الإصابة به نحو 0.2%، كما جرى إعلان مصر خالية من "الفيلاريا" عام 2018، بالإضافة إلى عدم وجود حالات إصابات "ملاريا" منذ عام 2014، وجرى القضاء عليها باتخاذ التدابير الصحية اللازمة، لافتا إلى أن جميع الحالات الوافدة من الخارج يجري التعامل معها بالشكل الصحي السليم وتحويلها إلى مستشفيات الحميات لتلقي العلاج اللازم بالمجان.