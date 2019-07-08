"أمن الفيوم" يضبط سيارة محملة بـ2000 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر

تمكنت مباحث التموين بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة نقل محملة بـ 2000 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، قبل بيعها بالأسواق في المحافظة، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، يفيد بتمكن ضباط القسم من ضبط السيارة رقم 500288 نقل البحيرة، قيادة "علاء. ع. ع" (26 سنة - سائق)، ومقيم بمحافظة البحيرة، وبرفقته "عاطف. ع. أ" (38 سنة - مندوب توزيع)، ومقيم بمحافظة البحيرة، محملة بـ2000 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 18178 لسنة 2019م جنح مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.