ضبطت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ومباحث التموين، اليوم، 95 أسطوانة غاز تجاري لبيعهم في السوق السوداء.

خرجت حملة بقيادة منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والمقدم علاء شلش رئيس مباحث تموين ميت غمر.

تمكنت الحملة من ضبط عدد 55 أسطوانة غاز صغيرة وعدد 40 أسطوانة غاز كبيرة أثناء بيعهم بسعر أعلى من السعر الرسمي المقرر.

وأكدت رئاسة المركز، في بيان لها، أن السعر الرسمي المقرر لأسطوانة الغاز المنزلي هو 65 جنيها على أرض المستودع، وسعر تسليمها على مسافة 2 كيلو متر هو 67 جنيها، وسعرها من مسافة 2 كيلو ولأقصى مسافة هو 70 جنيها، أما أسطوانة الغاز التجاري فتكون أسعارها هي 130، 135، 140 جنيها حسب المسافة.