استقبلت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر.

اجتماع لمناقشة أوضاع الطفولة ومشكلاتها

وناقش الاجتماع أوضاع الطفولة في مصر، وضرورة تعزيز العمل المشترك بين الجهتين من خطة نشاط تركز على قضايا مناهضة العنف ضد الأطفال، وإعادة الاعتبار لقضايا الطفولة.

وشددت "بدران" على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني من أجل النهوض بأوضاع الطفولة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه أطفال مصر، وخاصة تلك المتعلقة بالأحوال الصحية والتعليمية وحماية الأطفال من العنف وإيجاد بيئة صحية ونفسية ملائمة لهذه المرحلة المهمة، مضيفة أنه يجب أن تكون قضايا الطفولة أولوية لمواجهة مشكلاتها.