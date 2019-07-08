أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين وبنات للعام الدراسي 2018 - 2019، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالاهتمام بالرياضة المدرسية والصحة واللياقة البدنية، واكتشاف وإعداد الموهوبين رياضيًا.

ويستمر التقديم حتى 25 يوليو 2019، بمحافظات: "القاهرة ـ الإسكندرية ـ الشرقية ـ المنوفية ـ المنيا ـ أسيوط ـ الفيوم ـ بني سويف ـ بورسعيد" للبنين والبنات، ومحافظات: "الجيزة ـ القليوبية ـ سوهاج ـ الأقصر ـ أسوان" للبنين فقط؛ بهدف التوسع في انتقاء أفضل الطلاب للالتحاق في تلك النوعية من المدارس.

ونصت شروط القبول بالمدارس الرياضية للمرحلة الإعدادية على أن يكون الطالب ناجحًا في الصف السادس الابتدائي ومنقولًا للصف الأول الإعدادي، وسداد مبلغ 50 جنيهًا قيمة سحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية الإعدادي، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي "نظر، صدر، قلب، اختبار ذكاء" على أن يكون من التأمين الصحي أو إحدى المستشفيات الحكومية الواقع في نطاقها المدرسة، إضافة إلى اجتياز الطالب اختبارات القوام، والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية والرياضية.

كما تقرر فتح باب القبول لالتحاق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمديرية التعليمية التابع لها المدرسة، في حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوي الرياضي، وفقًا للشروط التالية:

- يسحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية للصف الأول الثانوي وقيمته 50 جنيهًا.

- يجتاز الطالب الكشف الطبي "نظر، صدر، قلب، اختبار ذكاء" على أن يكون من التأمين الصحي أو إحدى المستشفيات الحكومية الواقع في نطاقها المدرسة.

يجتاز الطالب اختبارات القوام، والاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية.