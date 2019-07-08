ضبط جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، اليوم، بالتعاون مع شرطة البيئة، أحد المواطنين يعرض نسانيس "عبلنج سوداني" بدون ترخيص بمنطقة الفلكي.

وتمكن جهاز شؤون البيئة برئاسة الدكتورة هدى مصطفى، والدكتور محمد جميل، بالتعاون مع شرطة البيئة برئاسة العقيد محمد حلمي، والرائد عصام الروبي، من ضبط عدد 5 نسناس عبلنج سوداني مهددة بالانقراض بحوزة هذا المواطن، بالمخالفه للمادة 28 من قانون البيئة التى تحظر حيازة الأنواع المهددة بالانقراض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت مي حمادة، رئيس فريق "إسكندرية الحيوانات البرية والسلاحف"، إن الحيوانات المضبوطة عبارة عن 5 نسناس، جرى إيداعهم بحديقة الحيوان بالإسكندرية، وتحت تصرف النيابة العامة. وأضافت أنه جاري التنسيق مع جهاز شؤون البيئة لشن حملات مكثفة تستهدف ضبط الحيوانات البرية المهددة بالانقراض.