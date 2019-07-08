يتنظر طلاب الدبلومات الفنية كل عام التوقيت التي تفتح فيها وزارة التعليم العالي باب التسجيل للرغبات للكليات المتاحة لهم، وتتناسب مع تخصصاتهم الدراسية والعلمية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، إن موعد تسجيل الرغبات لطلاب شهادات الدبلومات الفنية بنظامي الثلاث والخمس سنوات، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، بداية من منتصف أغسطس المقبل، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2019 شعبة تجاري

كليات التجارة بنظام الانتظام والانتساب، بعد إجراء المعادلة والنجاح بها بكلية التجارة جامعة القاهرة.

كليات التربية.

كلية الآثار "انتظام وانتساب"، وتضم الكلية عدة أقسام هي "ترميم آثار، ترميم معماري، وترميم دقيق".

كليات اقتصاد منزلي.

الكليات لطلاب الدبلومات الفنية شعبة صناعي أو زراعي

كليات الهندسة.

كليات الآثار.

كليات الفنون التطبيقية.

كليات الفنون الجميلة بالجامعات المصرية المتاحة بحسب التوزيع الجغرافي.

كليات التعليم الصناعي بجميع التخصصات.

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

كليات الزراعة.