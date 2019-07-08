عبد العال للنواب: "تعديلات قانون المحاماة هتمر"

اقترح المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، اشتراط تقديرات عالية لأصحاب شهادات التعليم المفتوح ممن يتقدمون للالتحاق بمهنة المحاماة، مؤكداً أن الدولة المصرية أتاحت للمواطنين التقدم للتعليم المفتوح، بهدف ألا يُحرم عدد كبير من أصحاب الآمال فى الالتحاق بمهنة المحاماة من أحلامهم.

جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات المقدمة على بعض أحكام قانون مهنة المحاماة.

وشهدت جلسة البرلمان اليوم، حالة من الهرج والمرج خلال مناقشة مواد مشروع القانون، واضطر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس إلى تهديد النواب بالتصويت على مجموع التعديلات، مالم يلتزموا بالآداء داخل القاعة، وقال غاضبا: "القانون هيمر هيمر".