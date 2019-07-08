عبدالعال يعنف نائبا لتصويره الجلسة بالموبايل: اتحفظوا على التليفون

عنّف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تعديل قانون المحاماة، اليوم، النائب محمد عطا سليم، لتصويره المناقشات داخل الجلسة باستخدام التليفون المحمول.

وقال عبدالعال، غاضبا: "أرجو التحفظ على تليفون النائب محمد عطا سليم، لا تصور الجلسة بالطريقة اللى أنت عايزها، مش كل واحد يصور الجلسة بطريقته، أنت لم تحصل على إذن من أي نائب لتصويره".

وحذّر عبدالعال، أعضاء البرلمان، الذين يتسببون فى إحداث حالة من الهرج داخل الجلسة، من تطبيق اللائحة والتصويت على إخراجهم من القاعة الرئيسية، "التصرفات اللى بتعملوها دي متنفعش".

وشهدت الجلسة، واقعة طريفة تمثلت في محاولة النائبة دينا عبدالعزيز، إلقاء كلمتها بشأن حذف المادة المستحدثة 103 من قانون المحاماة، ولكنها لم تستطع بسبب الضوضاء في القاعة، ما دفعها إلى الصراخ قائلة، "اسكتوا بقى"، فضجت القاعة بالضحك.