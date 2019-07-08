قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه تقرر فتح باب التشغيل لنظام التاكسي السياحي بدمنهور، وسيتم السماح لعدد 100 تاكسي عداد بمواصفات سياحية، لدخولها الخدمة، على أن تكون هذه التاكسيات السياحية بشكل ولون وخدمة جديدة، مشيرا إلى تشكيل لجنة من المرور والمحافظة لوضع الشروط واللوجو وكيفية تقديم الخدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، إلى اتخاذ إجراءات حازمة مع سائقي التاكسي، في حال عدم التزامهم بتعريفة الركوب الجديدة التى تبدأ بفتح العداد بجنيه والكيلو بجنيه، موجها إدارة المرور بسحب تراخيص كافة السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب الجديدة، لمنعهم من ابتزاز المواطنين واستغلالهم بالتزامن مع تحريك أسعار المواد البترولية.

وأضاف آمنة، أنه جرى التنسيق مع إدارة المرور لتوفير 172 سيارة رحلات احتياطية للطوارئ، لاستخدامها عند وقوع أي أزمة مواصلات، مشيرا إلى وجود 353 خطوط سيرفيس بينها 53 خطا بين مراكز المحافظة و300 بداخل المحافظة، بالإضافة إلى 78 أتوبيس نقل داخلي تم رفع أجرتها إلى جنيهين.