قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، إن المحافظة تسعى خلال الفترة المقبلة للقضاء على ظاهرة البرك والمستنقعات الناتجة عن الضخ الزائد للمياه، لافتا أنه سيتم تركيب أجهزة تحكم في آبار الري الحكومية وقياس مدى ضخها لمساحة الأرض المخصصة للزراعة.

وأضاف أن المحافظة بالتنسيق مع قطاع الري تقوم حاليا بنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المخزون الجوفي، بالإضافة إلى حظر الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه كالأرز وإلزام المزارعين بالمساحات المحددة من البرسيم الحجازي والأعلاف الحيوانية الأخرى واستبدالها بمحاصيل غذائية اقتصادية.

وأوضح المحافظ، أن أجهزة التحكم بالآبار سيتم تنفيذها في الشركات الزراعية على حساب المستثمرين وعلى حساب الصندوق بالنسبة للأراضي المؤجرة من صندوق استصلاح الأراضي، كما سيجري تقسيط ثمنه لصغار المزارعين.