وجه اللواء أحمــد فـــؤاد نائب محـافظ القــاهرة للمنطقـة الجنــوبية، بضرورة الرقابة على الأسواق، ومحاربـة الغـش التجاري، للحفاظ على حياة المواطنين.

وفي سياق متصل، شن حي حلوان بالتنسيق مع مديرية الطب البيطـري ومباحث التمــوين حملة على منتجات الأطعمة بالأســواق، أسفرت عن ضبط مجزر غير مرخص، ومصادرة 70 كيلو "أوراك دجاج" غيـر صالحة للاستهلاك.

وتم ضبط مخــزن جـــزارة يقوم ببيــع لحــوم مجمــدة منتهيــة الصلاحية، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة، والتحفظ على صاحب محـــل لحــوم وعرضه على النيــابه قام بتــبديد الحزر المتحفظ عليه والمكون من 23 "طبـق كبـــدة" و15 "طبق سجـق" و108 "لحمـة مفرومة"، كلها غير صالحة للاستهلاك.

وشارك في الحملة من الطب البيطري الدكتور شحاتة شنــودة، واللـواء محمد عبد الحميد رئيس حي حلوان.