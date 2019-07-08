إخماد حريق في خزان بيتومين بالمحلة

أخمدت قوات الحماية المدنية في الغربية، حريقا محدودا، اليوم، في خزان بيتومين داخل حوش جراج في حي ثان المحلة.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير الأمن، إخطارا، من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بحدوث الحريق في دائرة القسم.

وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء حيث تمت السيطرة على الموقف دون خسائر في الأرواح.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية، تحت إشراف العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، واللواء خالد فوزي رئيس حي ثان المحلة، إلى مكان البلاغ، للوقوف على تطورات الموقف.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري بشان ظروف وملابسات الواقعة.

وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ويشار إلى أن البيتومين، هو مادة يتم إنتاجها من خلال تصفية النفط الخام، وتعرف بخصائصها المقاومة للماء والمواد اللاصقة، وفقا لموقع "trading-secrets".

ووفقا للموقع ذاته، يؤدي إنتاج البيتومين خلال عملية التصفية، إلى إزالة مكونات النفط الخام الأخف وزنا، مثل البنزين والديزل، ويترك المكونات "الأثقل" وراءه، وغالبا ما يتم تكريره عدة مرات من أجل تحسين درجته.