نظمت مديرية الزارعة بمحافظة الغربية، اليوم، اجتماعًا موسعًا تحت رعاية المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة، لمناقشة أليات بدء التطبيق لتفعيل منظومة الكارت الذكي، بحضور مديري إدارات المراكز والإصلاح الزراعي ومسؤولي التشريعات على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

كما ناقش وكيل الزراعة، المشكلات الخاصة بمنظومة كارت الفلاح "الكارت الذكي" وما استجد من تعليمات والموقف النهائي للمشروع، وما هو مطلوب إنجازه كتصفية نهائية لكافة أعمال المنظومة طبقًا لما تم إقراره بهيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، وذلك في كافة الإدارات والجمعيات الزراعية.

وأشار عبدالجواد، إلى أن الهدف من تفعيل منظومة الكارت إعادة ضبط الأحواض مساحيًا وتصفية السجلات والتأكد من تسجيل كافة الحيازات على المنظومة وتحرير استمارات للحيازات غير المسجلة وحصر الحيازات المقررة أو الحيازات المسجلة بالخطأ سواءً في رقم الحيازة أو المساحة أو الحوض برقم قومي أو بدون.

كما وجه بتذليل كافة العقبات وحل جميع المشاكل، وتم الاتفاق في الأسبوع الماضي مع الإنتاج الحربي والشركة المسؤولة عن تسجيل البيانات على المنظومة، بضرورة التواجد بفنيين من الشركة بكل إدارة زراعية في كل مركز، وذلك لمراجعة كافة البيانات وحل جميع المشكلات في كل جمعية على حدة.

وكشف وكيل الزرعة، عن أنه تم عمل لجان من المديرية بالتواجد في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع مسؤولي الشركة الخاصة بالمنظومة من يوم 8 الشهر الجاري حتى 11 من نفس الشهر، على أن تنتهي كافة المشكلات في موعد أقصاه الأربعاء المقبل، ورفع تقرير نهائي بالوضع بعد تصويبه في نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد أنه تم تسجيل 502 ألفًا و450 اسما على المنظومة للكارت الذكي حتى الآن، وجارِ العمل حتى الانتهاء من تسجيل كافة الأسماء على المنظومة.

وكشف وكيل الزرعة، عن أنه تم عمل لجان من المديرية بالتواجد في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع مسؤولي الشركة الخاصة بالمنظومة من يوم 8 الشهر الجاري حتى 11 من نفس الشهر، على أن تنتهي كافة المشكلات في موعد أقصاه الأربعاء المقبل، ورفع تقرير نهائي بالوضع بعد تصويبه في نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد أنه تم تسجيل 502 ألفًا و450 اسما على المنظومة للكارت الذكي حتى الآن، وجارِ العمل حتى الانتهاء من تسجيل كافة الأسماء على المنظومة.