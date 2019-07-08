أعلنت نيسان موتور إيجيبت، تقديم خصومات وعروض على خدمات ما بعد البيع خلال شهر يوليو 2019، حصرياً من خلال شبكة مراكز الخدمة المعتمدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويشمل العرض، خصومات تصل إلى 20% على "قطع الغيار والمصنعية" لجميع أعمال الإصلاحات الميكانيكية، والصيانة الدورية اجميع سيارات نيسان الملاكي، والنقل، في جميع مراكز خدمة نيسان المعتمدة.

كما يتضمن العرض، الكشف المجاني على التكييف و"العَفْشة" وأنظمة الفرامل، حيث شركة نيسان لها شبكة واسعة من مراكز الخدمة المعتمدة يصل عددها إلى 27 في شتى أنحاء الجمهورية.