أعلنت مجموعة "فيات كرايسلر" للسيارات، المدرجة في بورصة نيويورك، عن تغييرين ضمن فريقها الإداري؛ حيث جرى تعيين ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "كونفيرس" التابعة لشركة "نايكي"، في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في "مازيراتي"، بالإضافة إلى منحه العضوية في المجلس التنفيذي للمجموعة.

كما تم تكليف هيرالد ويستر، في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "مازيراتي"، بالإضافة إلى توسيع صلاحياته بصفته الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في المجموعة لتشمل الإشراف على نظم القوة المحركة، وهندسة السيارات للمجموعة عالميا.