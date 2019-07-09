وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل، والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

في السياق ذاته، نفذت إدارات الرقابة والمتابعة بالوحدات المحلية، حملات مكبرة، على المصالح الحكومية، أسفرت عن إحالة 15 ممرضا وطبيبا للتحقيق، لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية، بالمرور على الوحدة الصحية بقرية معنيا بمركز إيتاي البارود، وكذلك إحالة 3 موظفين للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية بمركز شباب قرية معنيا.

وبالمرور على الوحدات الصحية بقرية الدفراوي وأم حكيم والجمعية الزراعية ومركز الشباب بشبراخيت، تلاحظ عدم تواجد 23 من العاملين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.