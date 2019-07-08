انتهى إقليم جنوب الصعيد الثقافى، التابع لهيئة قصور الثقافة، من جرد جميع مكتباته، تنفيذاً لقرار حظر مؤلفات جماعة الإخوان الإرهابية، ما أسفر عن حصر ما يزيد على 3 آلاف كتاب لرموز الجماعة منذ انطلاق الحملة، مارس الماضى، وعلى رأسهم سيد قطب وحسن البنا.

وقالت مصادر بلجنة الجرد، طلبت عدم نشر اسمها، لـ«الوطن»، إن الهيئة شكلت لجنة من عشرات الموظفين لحصر وإخلاء مكتبات قصور الثقافة فى إقليم جنوب الصعيد من كتب الإخوان الداعية للإرهاب، وامتد عملها على مدار 4 أشهر، حصرت خلالها ما يزيد على 500 كتاب إخوانى فى الأقصر، و500 أخرى فى البحر الأحمر، وألف كتاب فى قنا، و800 فى أسوان، وأشارت إلى أن رئيس الهيئة يتابع عمل اللجنة باستمرار ويتلقى تقارير أسبوعية عن الحصيلة، حيث يتم جمع الكتب وتسليمها لوزارة الثقافة تمهيداً لإعدامها.

وشملت قائمة الكتب المحظورة «فتاوى ابن تيمية»، و«فى ظلال القرآن» للقيادى الإخوانى سيد قطب، ومجلدات لكتاب «فقه السنة» تأليف السيد سابق، مفتى الجماعة الأسبق، وكتب مقدمته مؤسس الإخوان، حسن البنا.