الديهي يكشف عن مفتي الدم الذي تلقى أفكار سيد قطب بالجزائر "علي بلحاج"

قال الإعلامي نشأت الديهي، أن كتاب "معالم في الطريق" الذي ألفه سيد قطب، وصل لجميع بقاع الأرض ومن ضمنها الجزائر مشيرًا إلى أنه كان يوجد جمعية في الجزائر تتبنى أفكار سيد قطب.

وأوضح الديهي خلال تقديمه حلقة الاثنين من برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن المعارض "علي بلحاج " هو أول من روج لهذه الأفكار بالجزائر لافتًا أن علي بلحاج ولد بجنوب الجزائر عام 1956، وكان والده يعمل بلجنة تحرير الجزائر قائلا: "علي بلحاج يتخذ من العناد طريقا له في التعامل مع القضايا السياسية، حيث أن القتل هو لغته في المواجهة".

وأكد الديهي أنه تم القبض على "بلحاج" لأول مرة عام 1983 ووصل به الأمر أنه قام بإصدار فتاوى تحلل الجرائم التي يقوم بها الجهاديين والتكفيريين، مشيرًا أنه تم تلقيبه بمفتي الدم".