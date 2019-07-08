أكد المهندس سامى أبووردة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء «جنوب الصعيد»، أنه تم تركيب سيرفر حماية من الاختراق الإلكترونى (SOPHOS) لنظام العدادات مسبقة الدفع على السيرفر الرئيسى، بالتنسيق مع مهندسى جهاز الأمن السيبرانى، لمنع التلاعب وسرقة أرصدة الكروت، مشيراً إلى تركيب 543 ألفاً و509 عدادات مسبقة الدفع، بنسبة 17% من إجمالى عدد المشتركين فى الشركة، وعددهم 3.1 مليون مشترك.

وقال «أبووردة»، فى بيان، اليوم، إنه تم الربط بين جميع وحدات الشحن الفرعية ومراكز الشحن الرئيسية بالقطاعات ومركز الشحن الرئيسى بالشركة عن طريق خطوط ربط VPN بتقنية MPLS، وعمل شبكة مغلقة تربط الأجهزة الخاصة بالقطاع، مضيفاً أنه تم تفعيل خدمة الشحن الإلكترونى من خلال شركة E-Finance ليضاف إلى الشركة منفذ بيع إلكترونى جديد مع شراء 66 وحدة شحن وربطها بالنظام الحالى ليصبح إجمالى وحدات الشحن 137 وحدة موزعة على 50 مركز شحن.

وأضاف أنه تجرى متابعة جميع مراكز الشحن فى القطاعات الأربعة بالشركة، من خلال مهندسى الإدارة العامة لأنظمة العدادات الحديثة، موضحاً أن حملات كشف السرقات ولجان الضبطية القضائية حررت 11943 محضراً بإجمالى إيداعات 15٫5 مليون جنيه. وأشار إلى أنه تم تدريب 2275 فى المجالات الفنية والهندسية والمالية والتجارية والإدارية والسلامة والصحة المهنية والحاسب الآلى بنسبة 101٫11% من المستهدف حتى 30 يونيو الماضى، و32% من عدد العاملين بالشركة.