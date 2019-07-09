- "الوزراء": تنفيذ شركات مصرية مشروع سد تنزانيا نجاح كبير لبلدنا

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تنفيذ شركات مصرية مشروع سد تنزانيا يُعد نجاحًا كبيرًا لمصر سياسيًا واقتصاديًا، حيث يُعد المشروع أكبر مشروع قومي في تاريخ دولة تنزانيا، وتقدر تكلفته بنحو 3 مليارات دولار، مؤكدًا أن فوز شركات مصرية بتنفيذ السد جاء بعد مناقصة عالمية.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على قناة "الحياة"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن رئيس تنزانيا أعرب عن سعادته أن شركات مصرية هي من ستنفذ المشروع، حيث يرى أن الزيارات المتبادلة بين رئيسي مصر وتنزانيا حركت المياه الراكدة بين البلدين، حيث عقدت اللجنة المشتركة المصرية التنزانية بعد 21 عاما من التوقف.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الرئيس التنزاني طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يجعل المشروع تحت رعايته الخاصة، لذلك يتلقى الرئيس السيسي تقارير من شركتي المقاولون العرب والسويدي عن معدل العمل بالمشروع، والذي من المقرر الانتهاء من تنفيذه في يونيو 2022.

وفي اتصال آخر ببرنامج "مصر النهاردة"، الذي يُعرض على شاشة "الأولى الفضائية"، أكد نادر سعد، أن سد تنزانيا سيوفر أكثر من ضعف الكهرباء التي تُنتج في تنزانيا في الوقت الحالي، مؤكدًا أن العلاقات المصرية- الأفريقية شهدت طفرة خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة اهتمام بالقيادة السياسية بهذا الملف الحيوي.

وأوضح أن تنزانيا لديها تجربة مشابهة لمصر في نقل العاصمة القديمة إلى عاصمة جديدة، وفي هذا الإطار سيقوم رئيس الوزراء التنزاني بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على ما تحقق في هذه العاصمة، في محاولة لنقل ما حدث في التجربة المصرية لتنزانيا.