كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات التي صدرت عقب تحريك أسعار الوقود، صباح اليوم، راعت مصالح السائقين والمواطنين.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الغعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن غرفة العمليات المركزية الخاصة بالتنسيق مع المحافظات لمراقبة الأسواق ومنع استغلال تحريك أسعار الوقود التي زارها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، تعمل على مدار الساعة لتلقي تقارير من المحافظات.

وتابع أن رئيس الوزراء عقد اتصالات مباشرة مع المحافظين وأكدوا على استقرار حركة النقل والمواصلات وأن المسؤولين القائمين على التنفيذ موجودون بالفعل في الشوارع وتم إعلام متلقي الخدمة بالتعريفة الجديدة.

واستطرد أن الحكومة راعت مصالح المواطن متلقي الخدمة كما راعت أيضا مصالح السائقين وروعي التوازن بين الجميع؛ ونتج عن ذلك اختفاء أي مشكلات وإعلام السائقين بالتعريفة الجديدة وكيفية حسابها وتم التطبيق بشكل نموذجي بكل المحافظات.

وأكد أنه لن يحدث استغلال للمواطنين، مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي شكوى أو تلاعب بالأسعار يتصل المواطن على الفور بالخط الساخن أو بوابة الشكاوى الحكومية، موضحا أن غرف العمليات قائمة على مدار 24 ساعة وستستمر على مدار الأيام المقبلة حتى نطمئن على أن الأوضاع مستقرة، وإذا كان هناك صعوبة في التواصل عن طريق الأرقام الساخنة أو منظومة الشكاوى فسيكون المسؤولون موجودين في الشوارع لتلقي الشكاوى مباشرة من المواطنين.

وأشار إلى أنه في حالة عزوف السائقين عن الخدمة فستحرك المحافظة أتوبيساتها الخاصة مواجهة الأزمة وخدمة المواطنين.

عاجل.. تحريك أسعار الوقود

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.