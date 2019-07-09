أكد السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالى قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية، خلال يونيو الماضى، بلغ نحو 3 مليارات و٦٨٨ مليون جنيه، تم تحصيل ٩٥٧ مليوناً ضرائب ورسوماً عنها، مشيراً، فى تقرير تلقاه وزير المالية، إلى الإفراج عن ٧ آلاف و١٠٢ سيارة ملاكى بمختلف الموديلات من جمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها ملياراً و٩٧٤ مليون جنيه خلال يونيو الماضى، وهو الشهر السادس لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبى.

وقال رئيس مصلحة الجمارك إن إجمالى ما تم سداده لاستيراد هذه السيارات من ضرائب ورسوم بلغ ٥١٨ مليوناً، وإن جزءاً كبيراً من هذه السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، التى تنص على إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات، موضحاً أنه تم إعفاء هذه السيارات من سداد أكثر من ٧٠٠ مليون جنيه.