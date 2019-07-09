أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي من جراحي مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، في إنقاذ يد طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، تعرض لحادث نتج عنه بتر كامل ليده، حيث نجح الفريق في توصيل الساعد والكف المبتورين بمهارة.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه تم عمل جميع الأشاعات اللازمة للطرف المبتور والجزء السليم فور وصول الحالة للمستشفى، كما جرى تشكيل أربعة فرق عمل على الفور من أقسام جراحة التجميل وجراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام والأعصاب والتخدير والعناية المركزة.

وعلى الفور تم نقل الطفل إلى العمليات، حيث أجريت له عملية جراحية ناجحة استغرقت سبع ساعات، قام بها فريق طبي متميز من أقسام جراحة التجميل والعظام والتخدير ضم الأطباء ( نادر المليجي، هاشم عياد، طارق شكر، سمير غرابه، إبراهيم مصطفى، علي عطا، طارق أبو النور، محمد عبد الواحد، محمد السيد، أحمد الكاشف، محمد جمال) .

ونجح الفريق الطبي في توصيل الأعصاب المتهتكة والأوعية الدموية والشرايين والأوتار والعضلات وتثبيت العظام بالشرايح والويرات اللازمة، ويرقد الطفل الآن بقسم التجميل بالطوارئ لتلقي العلاج اللازم.