ربة منزل تقتل طفل جارها انتقاما منه بسبب خلافات بينهما في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، غموض العثور على جثة طفل عمره ثلاث سنوات، مخنوق بحبل، وملقى في الترعة بقرية منشية المغازي التابعة لمركز المحمودية، وضبط مرتكبة الجريمة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بالعثور على جثة طفل ملقاة بترعة قرية منشية المغازي بنطاق المركز.

وتبين أن الجثة لطفل يدعى "حسني. م. ب" يبلغ من العمر 3 سنوات، مخنوق بحبل ملفوف حول رقبته، ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، وبمشاركة ضباط وحدة مباحث المركز لسرعة التحري عن الواقعة، وتبين أن وراء الجريمة "صباح. م. ب" ربة منزل وجارة المجني عليه.

وتمكن الرائد كريم الخولي رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية، من القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بقتل الطفل وخنقه بحبل وإلقائه في الترعة انتقامًا من والده لخلافات بينهما، وحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.