العثور على جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة

عثر أهالي قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ملقاة بأحد المصارف بمدخل القرية المجاور لمنزل القتيل، وجرى إبلاغ المباحث الجنائية بمركز كفر الدوار.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة للمركز.

انتقل النقيب محمود قاسي معاون مباحث المركز، وقوة من مركز الشرطة لمكان الحادث، وتبين العثور على جثة "سعد. م. ال" شاب، ملقاة في المصرف المشار إليه في ظروف غامضة، وجرى نقل الجثة لمستشفى الشاملة بكفر الدوار.