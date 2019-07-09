قال السفير أحمد أبوزيد سفير مصر في كندا، إن الجالية المصرية في كندا يتجاوز عددها 300 ألف شخص، ومتميزة في المجتمع الكندي.

ووصف أبوزيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، الجالية المصرية بأنها مثقفة ولديها قدرة كبيرة على الانخراط في المجتمع الكندي وأن أفرادها استطاعوا أن يصلوا لمناصب مهمة في سنوات قليلة.

ولفت إلى أن خمسة مرشحين للبرلمان الكندي من أصول مصرية يخوضوا انتخابات هذا العام، وأول سيدة من جذور مصرية تولت منصب عمدة أحد المدن الكندية.

وأوضح سفير مصر في كندا، أن يوليو هو شهر العيد القومي المصري في كندا، وسيشهد عدد من الفاعليات الثقافية منها الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو بالسفارة المصرية بكندا.

وأشار إلى إقامة المهرجان القبطي الثقافي للعام الثاني على التوالي بالإضافة إلى عروض الفرقة الشعبية للفنون في متحف الحضارة الكندي.

وأثنى أبوزيد على القرار الذي أصدره النائب الكندي من أصول مصرية والذي سيتم من خلاله اعتبار شهر يوليو من كل عام كشهر للثرات المصري.