كان الفنان القدير عبدالمنعم مدبولي، واحدًا من رواد المسرح العربي، فلم يعمل بالمسرح كممثل فقط، ولكنه كان يؤلف ويخرج ويمثل العديد من المسرحيات الكوميدية ويؤسس العديد من الفرق المسرحية، وله الفضل في اكتشاف العديد من نجوم الكوميديا بعد ذلك على مدار أجيال مختلفة بدءا من جيل عادل إمام وسعيد صالح وحتى جيل هاني رمزي وأشرف عبد الباقي.

استطاع عبدالمنعم مدبولي، بموهبته المميزة والكبيرة أن يخلق مدرسة في فن الكوميديا خاصة به، وصار على دربه العديد من نجوم الكوميديا فيما بعد، وبالرغم من نجاحه على مستوى الفن المسرحي إلا أنه كانت له تجربة سينمائية مختلفة وبالأخص مع صديقه الفنان فؤاد المهندس، وفي ذكرى وفاته التي توافق اليوم 8 يوليو تستعرض "الوطن" أبرز الأفلام السينمائية التي قام بتأليف وكتابة السيناريو والحوار لها الفنان عبد المنعم مدبولي.

فيلم حايجننوني - 1960

كتب الفنان عبد المنعم مدبولي، القصة والسيناريو والحوار لفيلم "حايجننوني" من بطولة إسماعيل ياسين وسامية جمال، ومن إخراج فطين عبدالوهاب. ويسرد الفيلم قصة رجل يضطر إلى إرسال ابنه المريض وزوجته إلى الإسكندرية ويواصل عمله مع نجمة السينما كمصفف للشعر، التي تقرر إبلاغ الشرطة بأعمال عشيقها عباس المشبوهة بعد حدوث خلاف بينهما، وعندما يأتي المصفف إلى منزل الفنانة، يكتشف مقتلها، ويبلغ الشرطة التي تتولى التحقيق وتؤكد أن المصفف بريء، لكنه يطلب منه أن ينضم للعصابة التي يرأسها عشيق القتيلة للمساعدة في القبض على العصابة.

فيلم غراميات إمرأة - 1960

وكتب القصة والسيناريو والحوار للفيلم الرومانسي "غراميات إمرأة" من بطولة كمال الشناوي، أحمد رمزي، سعاد حسني، وسميرة أحمد، ومن إخراج طلبة رضوان.

ويسرد الفيلم حكاية طبيب شاب تحبه ابنة عمه، لكنه لا يبادلها الشعور نفسه، ويتعرف على فتاة في الأتوبيس فتتهمه أنه يعاكسها، وحينما يذهب الطبيب إلى عمله يفاجأ أن نفس فتاة الأتوبيس هي الممرضة الجديدة، وتنشأ بينهما قصة حب، لكن هذه الفتاة لاهية، تحب شابًا آخر يفقدها عذريتها، ويكتشف أحمد الطبيب أن الفتاة تخونه، وهو الذي تقدم لخطبتها، يصدم الطبيب، ويتقرب إلى ابنة عمه، ويعلن خطبته عليها، لكن الممرضة تسعى إلى التفريق بين الحبيبين.

فيلم أنا وهو وهي - 1964

بعد نجاح مسرحية "أنا وهو وهي" التي كتبها عبد المنعم مدبولي، حولت إلى فيلم سينمائي عام 1964 من بطولة فؤاد المهندس، شويكار، وتوفيق الدقن، وعادل إمام في بداياته الفنية.

ويسرد الفيلم حكاية "حمدي" المحامي الذي يعاني من مشاكل كبرى مع السيدات تتسبب في إيقافه عن العمل، ليذهب إلى الفيوم للابتعاد، ويُقام في الفندق حفل رأس السنة وتمطر السماء بشدة فيضطر ضيوف الحفل للمبيت في الفندق فيُفاجأ بسيدة في الغرفة تبيت معه، ليُعجب بها ويعطيها عنوانه لتعيد الروب الخاص به إليه، وتستمر الأحداث.

غرام في أغسطس - 1966

كان الفنان كمال الشناوي، يؤلف الأفلام السينمائية، وألف فيلم "غرام في أغسطس" ليتعاون معه عبدالمنعم مدبولي، ويكتب السيناريو والحوار للفيلم، بمشاركة حسين عبدالنبي، الفيلم من بطولة فؤاد المهندس، شويكار وعماد حمدي، ومن إخراج فطين عبدالوهاب.

ويسرد الفيلم قصة سلوى التي تعيش في سعادة مع خطيبها، ولكن في ليلة الزفاف تصاب بصدمة نفسية، حينما يموت خطيبها في حادث سيارة، وتنجو سلوى من الموت، وتمر الأيام ولا تنسى الفتاة الحادث إلى أن تفاجأ بأن زوجها لم يمت، حين تقابل فريد، وهو شبيه زوجها، لكنها سرعان ما تتفهم الأم، فتتعامل معه على أنه زوجها، يحاول فريد إقناعها بالحقيقة لكنها لا تقتنع بالمرة، ويطلب والد سلوى من فريد أن يمثل عليها أنه زوجها حتى لا تزداد عقدًا، وحتى يتم شفائها، يتقرب إليها الشاب، ويبدأ في التعاطف معها، ثم لا يلبث هذا التعاطف أن يتحول إلى حب وتبدأ سلوى في اجتياز أزمتها النفسية، وتعرف الحقيقة، وتتزوج من فريد.

فيلم شنطة حمزة - 1967

ألف عبد المنعم مدبولي فيلم "شنطة حمزة" من بطولة أمين الهنيدي، نجوى فؤاد، ومحمود المليجي، ومن إخراج حسن الصيفي.

وتناول الفيلم حكاية حمزة، وهو موظف صغير يعمل محصلاً ويتسم بامانة شديدة، ويجد نفسه فى مأزق، حينما يقوم بعض اللصوص بإخفاء مبلغ من المال قاما بسرقته من أحد الأثرياء ف حقيبته، وذلك أثناء مطاردة رجال الشرطة لهم وتستمر أحداث الفيلم في إطار كوميدي.

فيلم العتبة جزاز - 1969

ويتعاون مرة أخرى عبدالمنعم مدبولي، مع صديقه فؤاد المهندس، ويؤلف الفيلم الشهير "العتبة جزاز" الذي شارك في بطولته "شويكار، محمد رضا، زوزو شكيب، سلامة إلياس"، ومن إخراج نيازي مصطفى.

والفيلم يدور في إطار فانتازي عن مزاولة أفراد إحدى شبكات التجسس نشاطهم في أحد الملاهي ويرأسها "عباس" الذي لا يرتاح لعميل المنظمة ماكس، فيتأمر عليه ويقرر تدبير خطة من أجل قتله، وفي الوقت نفسه تجند أجهزة الأمن "هدى" مساعدة عباس لصالحها، وبعد فترة يتردد "عبدالحفيظ" الشبيه بـ"ماكس" على الملهى فيعتقد أفراد الشبكة أنه لم يمت، وتستمر الأحداث.

قدم الفنان عبدالمنعم مدبولي، على مدار تاريخه ما يقارب من 17 فيلمًا سينمائيًا ما بين التأليف وكتابة السيناريو والحوار، ورصيده من الإخراج المسرحي تجاوز الـ25 مسرحية، ليصبح واحدًا من قامات فن المسرح والكوميديا في الوطن العربي.