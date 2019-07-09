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أرقام كارثية.. كشف حساب لاعبي منتخب مصر

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الإنقاذ النهرى بأسيوط يواصل البحث عن جثة طالب غرق في مياه النيل

الإنقاذ النهرى بأسيوط يواصل البحث عن جثة طالب غرق في مياه النيل

مصرع حداد سقط من الطابق السابع بعقار تحت الإنشاء في سوهاج

مصرع حداد سقط من الطابق السابع بعقار تحت الإنشاء في سوهاج

عاجل.. مسئول عسكري إيراني: احتجاز ناقلة النفط لن يمر دون رد

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