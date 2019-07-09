تواصل فرق الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط، جهودها في البحث عن جثة شاب، لقي مصرعه، مساء الاثنين، غرقًا بمياه نهر النيل، أمام قسم ثان أسيوط.

كان العميد حمدي هاشم رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة قسم ثاني أسيوط، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق شخص، أثناء استحمامه بمياه النيل، وعدم تمكنهم من إنقاذه بشارع الكورنيش دائرة القسم.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف وفرق الإنقاذ النهري، على الفور، لموقع البلاغ وتبين مصرع الشاب"ع"، طالب في العقد الثاني من عمره، وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.