لقيا شخصان مصرعهما، سقطا في بلاعة صرف صحي بمركز أبنوب التابع لمحافظة أسيوط، وجرى انتشال جثة أحدهم ويجري انتشال الأخرى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط أخطر من الرائد عبد الحميد عبد الناصر معاون مباحث مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ من الأهالي بسقوط عاملان داخل بئر صرف صحي بشارع بورسعيد بالبندر.

وبالانتقال وفرق الإنقاذ، تبين أنه حال عمل المجني عليهما بتطهير البالوعة سقطا ولقيا مصرعهما في الحال، وجرى انتشال جثة وتحويلها لمشرحة مستشفى أبنوب المركزي.

وحرر المحضر اللازم، ويجري العرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.