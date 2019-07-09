وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، احتفالية دخول ماكينة الحفر العملاقة إلى محطة جمال عبدالناصر ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

يذكر أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو يبلغ طولها 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى الكيت كات غربا، ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة.

ويتم تنفيذ المرحلة الثالثة على ثلاثة أجزاء، الأول منها بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات، وتشتمل هذه المرحلة 4 محطات نفقية وهي: ناصر، ماسبيرو، الزمالك، الكيت كات، والجزء الثاني بطول 6.6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج، وتشمل 6 محطات، محطة نفقية، ومحطة سطحية، و4 محطات علوية وهي: السودان، إمبابة، البوهي، القومية العربية، الطريق الدائري، والمحطة التبادلية عند محور روض الفرج.

والجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول7.1 كم، ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة، وتشمل 5 محطات، 3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية، وهي: التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول، بولاق الدكرور، وجامعة القاهرة، وإجمالي تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو تبلغ حوالي 44.5 مليار جنيه.