بدء تلقي طلبات التقديم بمشروع "شارع مصر" بمدينة 6 أكتوبر

أعلن المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيبدأ غداً الأربعاء، وحتى الخميس الموافق 1 أغسطس المقبل، تلقي طلبات التقديم بمشروع "شارع مصر ـ 6 أكتوبر"، موضحاً أنه على الراغبين في التقديم التوجه للشباك الخاص بالتنمية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز المدينة، ويتم تقديم الطلب مُدعما بفكرة المشروع، والتصميم المُقترح، وأن يكون محل إقامة المتقدم بمدينة 6 أكتوبر، وسنه بين 21، و40 سنة.

رئيس جهاز تنمية "6 أكتوبر" يعلن شروط التقديم بالمشروع

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه سيتم الاختيار بين المتقدمين طبقاً للدراسة الفنية المُقدمة، وسيتم إجراء قرعة علنية، مؤكداً أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار جهود جهاز المدينة لتشجيع الشباب، وتوفير فرص العمل لهم، وسيكون بنظام مقابل الإشغال بأماكن مختلفة بالمدينة، بأنشطة مختلفة (عربات طعام متنقلة ـ أكسسوارات ـ مشغولات يدوية ـ أعمال فنية ـ وغيرها).