اختتم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جولته الموسعة، والتي استمرت 7 ساعات في عدد من المشروعات، بتفقد مشروع "دار مصر" بمدينة دمياط الجديدة، برفقة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأشاد الجزار بمستوى تنفيذ المشروع، وأعمال تنسيق الموقع، مؤكدا أن مشروع "دار مصر"، يعد إحدى العلامات المضيئة بالمدن الجديدة، والذي جرى تنفيذه لتلبية احتياجات شريحة متوسطي الدخل من المواطنين، في إطار جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان؛ لتلبية رغبة جميع شرائح المجتمع في تملك السكن المناسب.

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: "يبلغ إجمالي العمارات بمشروع دار مصر بالمرحلة الأولى 238 عمارة، وبالمرحلة الثانية 65 عمارة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إرسال جميع بيانات العمارات إلى بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط الجديدة)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها".

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: "جرى تسليم 2616 وحدة للفانزين بموقع 1، وتسليم 1100 وحدة بموقع 2، وجارٍ تسليم الباقي"، موضحا أن وحدات المشروع موزعة على موقعين بالمجاورة 34 بالحي السادس، في مدينة دمياط الجديدة.