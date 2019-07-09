شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، توافد قيادات وزارة الطيران المدني، على مطار العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لافتتاحة بعد قليل.

وشددت الأجهزة الأمنية من قبضتها الأمنية بمحيط العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لاستقبال ضيوف الافتتاح.

يذكر أن مطار العاصمة الإدارية الجديدة، يقع على بعد 50 كيلو متر شرقي القاهرة، واستغرقت مدة تنفيذ المطار الفعلية 12 شهرا، وأقيم المبنى الرئيسي على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويتسع لـ300 راكب في الساعة، ويضم 45 مبنى وبرج مراقبة جوي بطول 50 مترا، ويحتوي على ممر بطول 3650 مترا وعرض 60 مترا، وأكتاف الممر تصل إلى 15 مترًا من الجانبين.

ويستقبل مطار العاصمة الإدارية الجديدة، الطائرات من الطراز الكبير E4، ويحتوي على 8 مواقف لانتظار الطائرات، ومنطقة انتظار سيارات تسع 500 سيارة و20 أتوبيسا، وتم تزويده بأنظمة للإنذار الآلي ضد الحريق وللتحكم بالدخول، ويوجد به أنظمة مراقبة بالكاميرات ترصد أدق التفاصيل، ويربط بين طريق "القاهرة - السويس"، عن طريق تقاطع حر، ويخدم سكان شرق القاهرة، ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن ومحافظات القناة، ويمكنه استقبال رحلات الشارتر التي لا تهبط بمطار القاهرة.