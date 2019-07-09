استقبل الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، والدكتور عمرو النحاس المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور أشرف عبدالرحمن نائب رئيس الأكاديمية لشؤون الطلبة، وبحضور مسؤولين من البنك لبحث سبل التعاون بين البنك والأكاديمية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بالعمل على تطوير العنصر البشري في البنك.

واستعرض فاروق خلال الاجتماع أنشطة البنك المختلفة ومبادرات البنك الأخيرة، التي تهدف إلى دعم الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مثل مبادرة وظيفتك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، فضلا عن التعاون مع شركة سويفل للنقل الجماعي.

وناقش الجانبان أهمية تطوير العنصر البشري والدورات التدريبية التي قد تقدمها الأكاديمية للبنك، ومناقشة أنشطة الأكاديمية وما حققته من نجاحات في مجال تدريب العلوم المصرفية.

وصرح فاروق بأنّه في إطار العمل على تطوير العنصر البشري، أنشأ البنك مركز تنمية الموارد البشرية بفرع 6 أكتوبر بمساحة 480 مترا، بهدف توفير وتنظيم الدورات التدريبية للموظفين بمختلف المستويات الوظيفية، ويحرص البنك على توفير بيئة العمل المناسبة للموظفين والعملاء لتواكب خدماته أحدث النظم المصرفية، لذلك أعطى الموارد البشرية اهتمام كبير عن طريق توفير برامج تدريبية متخصصة وبناءة، بما ينعكس إيجابيا على مستوى جودة الخدمات المقدمة ويتناسب وعراقة البنك وأهدافه.