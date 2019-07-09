قالت الكاتبة إنجي علاء، إنها لم تنته من كتابة جميع حلقات مسلسل "بلا دليل"، موضحة أنها سلمت للشركة المنتجة نحو 38 حلقة فقط.

إنجي علاء: سلمت الشركة المنتجة 38 حلقة فقط.. ولم أنته من كتابة الباقي

وأكدت "إنجي"، لـ"الوطن" أنها تصوير أولى حلقات "بلا دليل"، سينطلق اعتبارًا من يوم السبت المقبل، حيث يواصل أبطال المسلسل التحضير وإجراء البروفات، ومن المُفترض عرضه في شهر أكتوبر المُقبل.

"بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبدالناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وانعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، وإخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.