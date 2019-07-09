في ضوء خطة وزارة السياحة لإعادة هيكلة القطاع، الذي يعتبر تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية أحد محاوره الأساسية، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لمتابعة خطوات تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية مع الخبير الدولي آلان فيوتري Alain feutré خبير منظمة السياحة العالمية الذي استعانت به الوزارة لمراجعة منظومة تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية، ولم تُحدث منذ عام 2006، وذلك لتتواكب مع المعايير الدولية.

وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة المعايير الجديدة الخاصة بتصنيف الفنادق، وقدم الخبير الدولي عرضا تقديميا لما جرى إنجازه منذ بدء العمل على هذه المنظومة وحتى الآن، استعرض خلاله مصفوفة المعايير الجديدة التي وضعت في هذه المنظومة ودرجات نجوميتها المختلفة "3- 4- 5"، وكذلك وفقا لأنواع الفنادق المختلفة "ثابت - عائم - بيئي".

"المشاط": تحديث المنظومة حجر الأساس في تحسين جودة المنتج السياحي المصري

وأشار الخبير الدولي إلى أنه يجري تطبيق هذه المنظومة بشكل تكنولوجي حديث باستخدام الألواح الإلكترونية Tablets، ونظام تشغيل Soft ware خاص بها، لافتا إلى أنه جرى عقد عدة برامج لتدريب وتأهيل مفتشي الوزارة على استخدام هذه الألواح الإلكترونية Tablets.

وأضاف أنه جرى تأهيل 23 مفتشا من قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة على المنظومة الجديدة، كما جرى تأهيل 6 مدربين TOT لضمان استمرارية التأهيل والتطوير.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروع تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية يعتبر حجر الأساس في تحسين جودة المنتج السياحي المصري ووضع مصر في مكانة تنافسية على خريطة السياحة العالمية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تضمين الضوابط الخاصة بأنماط الإقامة السياحية الجديدة ضمن هذه المعايير مثل سياحة المخيمات الثابتة والمتحركة Camps، والفنادق البيئية بما يضمن تطبيقها للبعد البيئي ويساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية، وهو ما يأتي في إطار تطبيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة وربطها بقطاعي السياحة والبيئة، موضحة أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع ترتكز رؤيته على تطبيق المعايير الدولية للاستدامة في الأماكن السياحية المصرية للحفاظ على ثرواتنا الطبيعة كافة.

وأكدت الوزيرة، أهمية مراعاة الضوابط المنظمة لسكن العاملين بهذه الفنادق بحيث تكون ملائمة لطبيعة العمل وتوفر سبل الراحة والأمان بها، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ملحق خاص عن ضوابط سكن العاملين في المعايير الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تمنح الفنادق كافة فترة لتوفيق أوضاعها وفق معايير التصنيف الجديدة مما يجعلها في وضع تنافسي مع الفنادق العالمية ويعود بالفائدة على قطاع السياحة بشكل عام.

كما أشار خبير منظمة السياحة العالمية، إلى أنه جرى إدراج لأول مرة بند لقياس مدى جودة الخدمة المقدمة بالفنادق مما يكون مؤشرا على مدى كفاءة العاملين والتزام الفنادق بالتدريب والتأهيل المستمر للعاملين، مشيرا إلى تفعيل نظام "النزيل الخفي" (Mystery guest) الذي يزور الفندق للتفتيش عليه دون معرفة إدارته.

وفي ختام اللقاء، أكدت الوزيرة أنه يجري الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمعايير الجديدة لتصنيف الفنادق بنهاية أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة كانت وضعت بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية الشروط المرجعية لاختيار هذا الخبير وتحديد مهامه (TOR)، وجرى التنسيق مع منظمة السياحة العالمية لترشيح خبير دولي في هذا المجال.

حضر الاجتماع أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والدكتورة سها سهجت مستشارة الوزيرة لشؤون التدريب، وعبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة، وبعض مفتشي قطاع الرقابة على الفنادق بالوزارة الذين كانوا ضمن فريق العمل المكلف من الوزارة بهذا الملف.