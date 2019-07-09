طالب مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ورئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية بمجلس النواب، بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي مع ممثلي اتحاد العمال، وأصحاب المعاشات، حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

"البدوي": مشروع القانون غائب عنه التكافل الاجتماعي

وقال "البدوي"، لـ"الوطن" إن بعد القراءة الأولية لمشروع القانون اتضح غياب التكافل الاجتماعي في المشروع، مضيفاً: "على الرغم من مطالبتنا بضرورة تغيير قانون التأمينات الاجتماعية الحالي حتى تشمل مظلته جميع العمالة المصرية خاصة غير المنتظمة لا يجب التسرع في إقرار قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يتم دراسته بشكل جيد لأن هذا القانون ضمان للستر الاجتماعي".

وأوضح خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، أنه لايجوز إصدار القانون دون جلسات حوار مجتمعي، وفقاً للائحة مجلس النواب، فإن القانون الذي يصدر دون جلسات حوار يعتبراً باطلاً، مشيرا إلى أن هناك نصوص بالقانون تحتاج إلى تدقيق.

وقال "عيش"، لـ"الوطن"، إن هناك لجنة حوار مجتمعي تم تشكيلها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة وزير القوى العاملة، وعضوية اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، واتحاد المستثمرين، وممثلين عن العمال، مضيفاً: "من المفترض أن يكون هناك دور بارز لهذه اللجنة في مناقشة القوانين المتعلقة بالعمال".

وتناقش حالياً لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قانون التأمينات الاجتماعية المقدم من الحكومة.