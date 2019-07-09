قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن أجهزة المحافظة تواصل جهودها لتطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، وأعمال نقل المواطنين المستحقين للوحدات السكنية في كافة المشروعات التي تقيمها المحافظة لمواجهة العشوائيات تتم من خلال منظومة عمل محددة بكافة الأحياء لتحقق ضمان سرعة وصول الوحدات لمستحقيها، مع الالتزام الكامل بكشوف الحصر التي تمت بالفعل على أرض الواقع بمعرفة اللجان المتخصصة.

تسليم 485 أسرة وحدات سكنية آمنة مفروشة

وأضاف المحافظ أن أجهزة حي الشرابية قامت بإزالة 110 عقارات بمنطقة حكر السكاكيني القديم، ونقل سكانها لمشروع "المحروسة 1"، وبلغ عدد الأسر المنقولة إليها حتى الآن 485 أسرة تم تسليمهم وحدات سكنية بديلة آمنة متكاملة الخدمات ومفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة.

وتابع المحافظ أنه جاري حالياً استكمال العمل في محور الطوارئ ونقل سكان العشش لمشروع "أهالينا" بمدينة السلام، حيث بلغ عدد الأسر التي تم نقلها 722 أسرة حتى الآن، ومواصلة أعمال تسكين المستحقين بمشروع "روضة السيدة زينب"، حيث تم الانتهاء من تسكين 320 أسرة ، وجاري نقل باقي المستحقين سواء المقيمين بمدينة 6 أكتوبر أو الحاصلين علي بدل نقدي لوحدات مفروشة بالكامل من الأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة، مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وقال المحافظ إن أعمال إزالة المدابغ بمصر القديمة تتم على قدم وساق في إطار خطة المحافظة للقضاء على المناطق العشوائية والخطرة والملوثة للبيئة، فتم الانتهاء من هدم 241 مدبغة و15 مقهى و12 كشك و31 عشة خشبية و54 محلا و9 مصانع و96 محزنا و2 اسطبل ومصنعين غراء ومعرضين جلود وورشة ومطعم.

وأضاف المحافظ أن الدولة قامت بتوفير البديل المناسب لصناعة الجلود بمنطقة الروبيكي، فتم توفير ورش ومدابغ وأراضي لإقامة مصانع مع توفير مركز تكنولوجي لتطوير الصناعة، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي على مسطح 280 فدانا تقريبا، وغابة شجرية على مساحة 830 فدانا للاستفادة من المياه المعالجة، وهو الذي كان يمثل مشكلة بمنطقة المدابغ القديمة، نظرا لعدم وجود صرف صناعي وقيام أصحاب الورش بصرف مخلفات صناعتهم على شبكات الصرف الصحي مما يؤدي إلى تدميرها بصفة دائمة.