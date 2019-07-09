التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس الاثنين، بجان إيف رئيس وكالة الفضاء الفرنسية، وجان باسكال مدير البرامج والعلاقات الدولية بوكالة الفضاء الفرنسية، بحضور الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر المكتب الثقافي المصري بباريس.

بحث آليات التعاون في مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية

ويأتي ذلك على هامش زيارته لباريس للمشاركة في أعمال لجنة التحكيم لاختيار الفائز في مسابقة إنشاء "بيت مصر"، خلال الفترة من 7 لـ9 يوليو الجاري.

وخلال اللقاء أكد "عبد الغفار" أهمية التعاون بين وكالة الفضاء الفرنسية، والتي تستضيف وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء المصرية والتي ستكون الحاضنة لوكالة الفضاء الأفريقية، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الفرنسية لتأسيس الوكالة المصرية، ووضع آليات للعمل تتفق مع أفضل المعايير العالمية، فضلاً عن تأهيل الكوادر اللازمة بما يخدم الاستراتيجية المصرية في مجال الفضاء.

كما بحث الجانبان العديد من الموضوعات منها آليات التعاون مع الكليات والمدارس العليا الفرنسية المتخصصة في مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية لإنشاء برنامج مشترك يمنح درجة علمية مزدوجة، وكذلك توفير منح للدراسات العليا في هذا المجال، وإقامة مشروعات بحثية مشتركة بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والجهة المناظرة بفرنسا، فضلاً عن إمكانية إنشاء كلية للدراسات العليا متخصصة في علوم الفضاء بمقر الأكاديمية العليا للعلوم بالجلالة، ومنح الشهادات المزدوجة.

وناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال الاختبارات الإشعاعية والبيئية للتأهيل على الأنظمة الفضائية، واستضافة حمولة تجريبية لبعض الأنظمة الفضائية المصنعة بمعرفة مهندسين فضاء وطلبة جامعيين مصريين وذلك على الأقمار الفرنسية ليتم اختبارها في البيئة الفضائية، وتبادل محطات الاستقبال والتحكم في الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى التعاون بين الجامعة الدولية لعلوم الفضاء بستراسبورج والجامعات المصرية.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على دعوة الخبراء من الوكالة الفرنسية والوكالة الأوروبية لزيارة مصر خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر القادمين للتباحث حول آفاق التعاون على مستوى الخبراء بين الجانبين المصري والفرنسي، وحضر اللقاء الدكتورة نيفين خالد المستشار الثقافي المصري بباريس، وريم عبد الرحمن الملحق التعليمي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة.