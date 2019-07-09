ناقد رياضي: المشاهد مبقاش فاضي يشوف تحليل ومحدش بيسمع برامج الـ3 ساعات

قال أسامة الشيخ الناقد الرياضي، إنّ الإعلام الرياضي التليفزيوني يواجه تحد كبير خاصة من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، فالصحفي الرياضي مطالب بالتحقق من الشائعات التي تبثها الوسائل التي تسببت في فوضى كبيرة.

وأضاف الناقد الرياضي خلال كلمته في ندوة "الاتجاهات الحديثة في عمل القنوات الرياضية في البطولات الكبرى"، ضمن فعاليات ملتقى الإعلاميات الرياضيات العرب: "المشاهد مبقاش فاضي يشوف تحليل ومحدش بيسمع برامج التلت ساعات".

وتابع الشيخ أنّ الصحفي الرياضي يواجه تحد إذا كان يعمل في قناة لا تمتلك حقوق بث المباريات والبطولات، عكس القناة التي تمتلك تلك الحقوق، إذ تكون مهمة العاملين بها أسهل.