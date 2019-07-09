طالب يحيى كدواني عضو مجلس النواب، بتغيير مسمى وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل والإنتاج، ليكون دورها الاهتمام بالعمل ومساعدة أصحاب الأعمال على زيادة الإنتاج، بما ينعكس إيجابا على الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ومشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ردا على طلب النائب: "هو ده الاسم في كل دول العالم اسمها وزارة العمل".