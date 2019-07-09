قال المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن رئيس اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة المعدة للبناء بالمزاد العلني والأمر المباشر للمشروعات، قد انتهى من حصر تلك الأراضي وبيعها بقيمة إجمالية تقديرية 80 مليون جنيه.

وأضاف أن اللجنة انتهت من حصر تلك الأراضي التي جرى بيعها منذ عام 2014 وحتى نهاية السنة المالية لعام 2019، وتوريد قيمتها لصالح خزينة الدولة، كما يُجرى حصر أراضى الدولة غير المستغلة في المشروعات، تمهيدًا لطرحها في المزادات العلنية وتحقيق الاستفادة منها.