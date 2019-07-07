أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم، عن تسهيلات عديدة للاستفادة من التمويل الذي يقدمه برنامج "مشروعك" لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى طرح دراسات جدوى لعدد كبير من المشروعات المتنوعة بجميع الوحدات المحلية بالمراكز.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن برنامج "مشروعك" يتيح تمويل مشروعات صغيرة بقروض تبدأ من ألف جنيه حتى 50 ألف جنيه، مضيفا أنه جرى تمويل مشروعات متوسطة بقروض تصل إلى 2 مليون جنيه، ويجري التقديم لها بمستندات المشروعات الصغيرة، بالإضافة آخر 3 قوائم مالية ومركز مالي حديث ودراسة جدوى للمشروع.

المحافظ يوضح المستندات المطلوبة

وأوضح أن المستندات المطلوبة للحصول على هذا القرض تشمل صورة عقد ملكية أو إيجار المحل أو السكن، وإيصال بالمرافق "مياه - كهرباء - فاتورة تليفون"، وصورة الرقم القومي للعميل والضامن، وصورة شهادة موقف التجنيد للشباب أقل من 35 سنة، بالإضافة إلى مستخرج من السجل التجاري، وصورة البطاقة الضريبية، وآخر إيصال تأمينات أو شهادة معتمدة، وخطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل.

ولفت إلى أنه يجري تمويل المشروعات كافة ماعدا الإنتاج الحيواني والداجني وسائل النقل، ويجري التقديم لهذه المشروعات بوحدات برنامج مشروعك بالوحدات المحلية.