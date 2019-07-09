تساءل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عن أسباب غياب أعضاء البرلمان عن الجلسة العامة للمجلس اليوم، وطالب بعض نواب ائتلاف دعم مصر بالبحث عن زملائهم في البهو الفرعوني.

وقال عبدالعال مداعبا النواب، عقب الانتهاء من مناقشة التعديلات المقدمة على قانون المحاكم الاقتصادية: "مين اللي في البهو الفرعوني من النواب، أنا نفسي حد يقولى البهو ده في إيه؟".

وخاطب رئيس البرلمان، محمد سليم عضو مجلس النواب، قائلا: "انت يا محمد فشلت في إحضار زملاءك من البهو، يعني أطلع قرار بالقبض عليهم؟".

وتساءل عبدالعال: "تحبوا نطلع قرار بإغلاق البهو الفرعوني ساعة لحد ما ننتهي من مناقشة القوانين المهمة"، كما طالب اللجان البرلمانية بفض اجتماعاتها واللحاق بالجلسة العامة.