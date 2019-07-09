أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، مد فترة تقديم الطلاب الذين أتموا المرحلة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 15 يوليو الجاري.

وجاءت المستندات المطلوبة للتقديم، كالتالي:

- شهادة نجاح مرحلة الإعدادية

- بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.

- صورة شهادة الميلاد.

- شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب

- 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

- طلب التحاق بالمدرسة بعد استيفائه.

- شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

وجاءت عناوين المدارس التي تم مد فترة التقديم بها كالتالي:

1- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع مجموعة شركات أمريكانا، ومؤسسة مصر الخير، وتتخصص المدرسة في مجال إدارة وتشغيل المطاعم.

2- مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية، بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، والمعهد الأوروبي للتنمية، وتتخصص في مجال الصيانة الكهربائية.

3- I – Tech school for Applied Technology، بالشراكة مع شركة IBM ومؤسسة الألفي، وتتخصص المدرسة بمجال تكنولوجيا المعلومات، وتعمل بنظام P-TECH المعروف عالميا.

ويتكون المنهج الدراسي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية من: العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، التدريب العملي داخل المصانع والشركات، بعض مميزات الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، الحصول على شهادة ذات جودة عالمية، التدريب العلمي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، مكافئات مالية أثناء فترة التدريب العلمي.

وتعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة في جانب التدريب العملي والتوظيف، من خلال شراكات ثلاثية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشراكات من القطاع الخاص وهيئات اعتماد دولية، لتهيئة طلاب التعليم الفني لمواكبة احتياجات سوف العمل المحلي والقومي والإقليمي والدولي.