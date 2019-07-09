أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى فوز شركة "Sam Schneider Matthys –Dar Arafa" بتصميم الرسومات الهندسية لمشروع "بيت مصر" وذلك فى إطار مشاركته في أعمال لجنة التحكيم الثانية لاختيار الفائز في مسابقة إنشاء "بيت مصر" والتي عقدت أمس بباريس.

وخلال الاجتماع استمعت اللجنة إلى ما عرضته كل شركة من الشركات الخمس المتقدمة حول بعض الأمور الفنية، وفي ضوء تقييم اللجنة تم اختيار الشركة الفائزة.

حضر الاجتماع من الجانب المصري السفير إيهاب بدوي سفير مصر بباريس، والسفير محمد الزرقاني رئيس جمعية بيت مصر، والدكتور كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والدكتورة نيفين خالد المستشار الثقافي بالمكتب المصري الثقافي بباريس.

ومن الجانب الفرنسي إستيفانو بوزي ممثلاً عن نائب رئيس اتحاد جامعات باريس، وجان مارك رئيس المدينة الدولية الجامعية بباريس، وفيانسنت ممثلا عن أمين عام المدينة الدولية الجامعية بباريس.

جدير بالذكر أنه تم التعاقد بين جمعية بيت مصر وشركة Oskaprod الاستشاري المبرمج لمشروع إنشاء "بيت مصر" بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، ليكون مقرًا لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس، وذلك في إطار اتفاقية إنشاء "بيت مصر" التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والفرنسي خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لباريس أكتوبر 2018.

وقد تم فحص ملفات المتقدمين لمسابقة اختيار المهندس المعماري لإنشاء بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس من بين 59 شركة مصرية وفرنسية، حيث وقع الاختيار على أفضل خمس شركات، تم الاختيار من بينها.